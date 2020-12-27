Путин добивает Лукашенко: Беларусь превращается в Лугандонию – эксперт

Александр Лукашенко / Reuters

Угроза для Александра Лукашенко исходит со стороны "более крупного хищника" – Владимира Путина, заявил российский политический аналитик и писатель Алексей Кунгуров.

Как подчеркнул он в интервью Свободной Беларуси, диктатура станет еще более жесткой, потому что Беларусь окажется "поглощена концлагерем под названием "Российская Федерация".

"Скорее всего, формальные признаки суверенитета сохранятся – гимн, флаг, паспорта. Но это будет такого же рода независимость, как у Южной Осетии или Лугандонии", - говорит аналитик.

По его словам, на сегодняшний день идет яростный торг об условиях ухода Лукашенко.

"Остаться он не может. Причина указана выше: утрата легитимности – есть утрата власти. Максимум, чего добивается Лукашенко – права досидеть до 2025 года. Но даже это не получится. Дело в том, что Беларусь – образец гибридной или электоральной автократии", - уверен эксперт.

Читайте такжеЕго не повесят: Ходорковский рассказал, что ждет ЛукашенкоОн также предположил, что Лукашенко будет максимально затягивать конституционную реформу, пытаясь выторговать себе побольше властного ресурса в новой управленческой конфигурации.

"Путин же будет его добивать, потому что объективно Лукашенко очень токсичен, и является главным врагом интеграции. Но я еще раз хочу обратить внимание аудитории вашего канала: поражение Лукашенко будет означать победу Путина, а не победу революции. Победа революции означает поражение Путина. А Лукашенко уходит в любом случае, он, как называют бесперспективных политиков – хромая утка, - добавил Кунгуров.