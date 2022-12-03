Владимир Путин сохраняет максималистские цели относительно войны в Украине / сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру, и сохраняет максималистские цели относительно войны. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики ISW предполагают, что президент РФ Путин, глава МИД РФ Лавров и спикер Кремля Песков делали заявления, чтобы создать у западных официальных лиц представление, что Россию нужно заманить на переговоры.

Кремль, вероятно, намерен создать динамику, в которой западные официальные лица предложат России опережающие уступки в надежде убедить ее вступить в переговоры, взамен не требуя значительных предварительных уступок со стороны РФ.

Аналитики предположили, какими могут быть некоторые из желаемых предварительных уступок:

уменьшение западной финансовой и военной помощи Украине;

признание незаконной аннексии Россией украинских территорий;

ограничения на военные действия НАТО и Запада в Европе.

При этом Кремль сохраняет расплывчатость в формулировках относительно предмета переговоров, вероятно, для того, чтобы убедить западных официальных лиц начать переговорный процесс без четкого определения, будут ли такие переговоры направлены на прекращение огня, мирный процесс или окончательное мирное соглашение.

Перемирие с Украиной и западными странами сыграло бы на руку России. В частности, пауза в боевых действиях позволила бы РФ укрепить российские вооруженные силы для будущих военных операций с целью достижения максималистских целей в Украине.

Поскольку Путин не проявил особого интереса к прекращению огня, а Кремль продолжает выдвигать требования, которые равнозначны полной капитуляции Запада, это свидетельствует о том, что Путин и в дальнейшем сосредоточен на достижении военной победы, считают аналитики института.

Переговоры о мире в Украине

Как сообщал Главред, 1 декабря президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, однако есть одно условие. Глава Кремля должен показать интерес к скорейшему окончанию войны в Украине и вывести свои войска.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Байдена и Путина. По его словам, в РФ не готовы принять условия Вашингтона. В частности, Россия не планирует забирать свои войска с территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

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