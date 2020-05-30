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"Устранение Путина": оппозиционер сказал, как проще всего избавиться от президента

30 мая 2020, 17:09

Российский лидер становится неадекватным, полагает Пионтковский.

Оппозиционер поделился, что самый простой способ решить вопрос устранения Путина от власти – объявить, что он умер – Путин новости
Самый простой способ решить вопрос устранения Владимира Путина от власти – объявить, что он умер, поделился оппозиционер / Reuters

Российский оппозиционер Андрей Пионтковский сообщил, что самый простой способ решить вопрос устранения в РФ Владимира Путина от власти – объявить о его смерти.

Глава России становится неадекватным, рассказал политик в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, в стране Путина нужно или убирать физически, или назначить на какую-то должность и самим сконцентрировать власть.

"Самый простой способ (решить вопрос устранения президента от власти – Ред.) – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса… Путин становится просто неадекватен. Посмотрите на его лицо, на его поведение…", – поделился Пионтковский.

Ранее сокурсник Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец говорил, что президента могут убрать от власти несколькими способами. Экс-разведчик полагает, что возможно что-нибудь типа инфаркта.

Владимир Путин Андрей Пионтковский
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