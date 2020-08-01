Политолог сказал, что Путин считает своим ключевым преимуществом

Президент России независим от внешних игроков, отметил эксперт.
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что его главное преимущество заключается в том, что он может уйти от власти тогда, когда сам этого захочет.
Глава РФ полагает, что в стране нет политических сил, которые могли бы его сместить, рассказал российский политолог Станислав Белковский в эфире RTVI.
Собеседник подчеркнул, что у Путина нет зависимости от внешних игроков.
"…он считает, что нет никаких организованных политических сил, которые могли бы его сместить, и он контролирует ситуацию полностью жестко, а главное – он независим ни от каких внешних игроков…", – сказал эксперт.
Белковский подчеркнул, что Россия от всех независима.
"…поэтому Путин считает, что он уйдет от власти тогда и только тогда, когда сам захочет. В этом его основное преимущество, с его точки зрения…", – заявил политолог.Читайте такжеСокурсник Путина сказал, как могут убрать президента
Ранее бывший вице-премьер России Альфред Кох говорил, что Владимира Путина нельзя оценивать как политического лидера. По его мнению, президента РФ нужно оценивать как главу крупной мафиозной структуры, Путин "выдающийся крестный отец".