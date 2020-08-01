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Политолог сказал, что Путин считает своим ключевым преимуществом

1 августа 2020, 13:44

Президент России независим от внешних игроков, отметил эксперт.

Путин полагает, что может уйти из власти тогда, когда сам этого захочет, поделился эксперт – Путин новости сегодня
Владимир Путин полагает, что может уйти из власти тогда, когда сам этого захочет, поделился политолог / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что его главное преимущество заключается в том, что он может уйти от власти тогда, когда сам этого захочет.

Глава РФ полагает, что в стране нет политических сил, которые могли бы его сместить, рассказал российский политолог Станислав Белковский в эфире RTVI.

Собеседник подчеркнул, что у Путина нет зависимости от внешних игроков.

"…он считает, что нет никаких организованных политических сил, которые могли бы его сместить, и он контролирует ситуацию полностью жестко, а главное – он независим ни от каких внешних игроков…", – сказал эксперт.

Белковский подчеркнул, что Россия от всех независима.

"…поэтому Путин считает, что он уйдет от власти тогда и только тогда, когда сам захочет. В этом его основное преимущество, с его точки зрения…", – заявил политолог.Читайте такжеСокурсник Путина сказал, как могут убрать президента

Ранее бывший вице-премьер России Альфред Кох говорил, что Владимира Путина нельзя оценивать как политического лидера. По его мнению, президента РФ нужно оценивать как главу крупной мафиозной структуры, Путин "выдающийся крестный отец".

Владимир Путин Станислав Белковский новости России
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