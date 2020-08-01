Политолог сказал, что Путин считает своим ключевым преимуществом

Владимир Путин полагает, что может уйти из власти тогда, когда сам этого захочет, поделился политолог / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что его главное преимущество заключается в том, что он может уйти от власти тогда, когда сам этого захочет.

Глава РФ полагает, что в стране нет политических сил, которые могли бы его сместить, рассказал российский политолог Станислав Белковский в эфире RTVI.

Собеседник подчеркнул, что у Путина нет зависимости от внешних игроков.

"…он считает, что нет никаких организованных политических сил, которые могли бы его сместить, и он контролирует ситуацию полностью жестко, а главное – он независим ни от каких внешних игроков…", – сказал эксперт.

Белковский подчеркнул, что Россия от всех независима.

"…поэтому Путин считает, что он уйдет от власти тогда и только тогда, когда сам захочет. В этом его основное преимущество, с его точки зрения…", – заявил политолог.Читайте такжеСокурсник Путина сказал, как могут убрать президента

Ранее бывший вице-премьер России Альфред Кох говорил, что Владимира Путина нельзя оценивать как политического лидера. По его мнению, президента РФ нужно оценивать как главу крупной мафиозной структуры, Путин "выдающийся крестный отец".