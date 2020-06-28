Экс-разведчик сказал, кто в России хочет "слить" Путина

В РФ Владимира Путина хотят "слить" Николай Патрушев и Александр Бортников, полагает экс-разведчик / Reuters

Сокурсник президента Российской Федерации Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец считает, что главу страны пытаются "слить".

Лидера РФ пытаются "слить" секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор ФCБ Александр Бортников, рассказал экс-разведчик в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано в YouTube.

По словам собеседника, главную роль может играть Патрушев.

"Почему эти люди? Потому что они замазаны кровью вместе с Путиным. И теперь попытаются отмыться от этого", – объяснил сокурсник российского лидера.

Ранее российский оппозиционер Андрей Пионтковский говорил, что Владимир Путин становится неадекватным. Политик отметил, что самый простой способ решить вопрос устранения в России президента от власти – объявить о его смерти.