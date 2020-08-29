Путин обвинил ОБСЕ в необъективности и признал избрание Лукашенко легитимным

Владимир Путин признал выборы в Беларуси легитимными / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что признает легитимность выборов президента в Беларуси.

Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - объяснил Путин.

При этом глава РФ подчеркнул, что выходит из того, что "выборы состоялись".

"Мы, я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Всё", - рассказал он.

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