Путин признался, будет ли скучать по Меркель

Путин заявил об отношении к Меркель / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель является надежным и стабильным партнером, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что такие же принципы работы будут и у нового правительства Германии, пишет Интерфакс 5 июня.

В ходе общения с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума у Путина спросили, будет ли он скучать по Меркель.

"Обязательно", - сказал российский президент.

Он заметил, что не знает, кто будет новым канцлером, но подчеркнул, что с Меркель у него сложились деловые отношения.

"Я ее очень высоко ценю, она очень опытный политик, человек прямой, но надежный, потому что, если мы о чем-то договаривались, то я вижу, и для меня это, честно говоря, удивительно, но это на самом деле так, она человек последовательный, умеющий отстаивать свою позицию", - сказал Путин.

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Он добавил: "Мы это и на себе чувствуем, мы чувствуем это по нашим совместным делам. Что-то нам может нравиться, что-то может не нравиться, но она надежный, стабильный партнер".

"Мне бы очень хотелось, чтобы стабильность и надежность присутствовала и в деятельности будущего правительства Федеративной Республики Германия. Но при этом будем стремиться к тому, чтобы противоречия, о которых вы и сказали, они сводились к нулю", - сказал президент.

Германия, напомнил Путин, одним из важных партнеров России в мире и в Европе. Как он отметил, "и мы очень рассчитываем на то, что ситуация будет улучшаться постоянно".

Северный поток-2 новости

Госдеп США отказался от новых санкций против Nord Stream AG – оператора газопровода Северный поток-2, а также гендиректора компании, гражданина Германии Матиаса Варнига. В Штатах заявили, что это решение продиктовано национальными интересами Вашингтона.

По мнению журналистов, американцы решили частично отказаться от ограничений против СП-2 в связи с намерениями восстановить отношения с Германией. Берлин заинтересован в том, чтобы российский газопровод был достроен.

В Белом доме объяснили, что США уже не могут остановить достройку газопровода Северный поток-2, так как проект практически завершен.

Верховная Рада обратилась к Конгрессу США и в связи с такими событиями призвала американский парламент ввести санкции против всех компаний, которые задействованы в строительстве СП-2.

Позже США все-таки ввели новые санкции против 13 суден, которые достраивают газопровод Северный поток-2.