Путин стал героем оригинальной карикатуры

Художник нарисовал карикатуру на Путина / Reuters

Известный российский художник Сергей Елкин обнародовал оригинальную карикатуру, связанную со слухами о внебрачной дочери президента России Владимира Путина.

Изображение он разместил в своем Telegram-канале. На картинке Путин с цветочком размышляет о том, что всем дочерям нужны только деньги.

Справка. В 1983 году Владимир Путин женился на стюардессе Людмиле Шкребневой, у пары родились две дочери – Мария и Екатерина. В 2013 году супруги объявили о разводе.