Путин стал героем оригинальной карикатуры

На изображении, лидер РФ с цветочком размышляет о том, что всем дочерям нужны только деньги.
Известный российский художник Сергей Елкин обнародовал оригинальную карикатуру, связанную со слухами о внебрачной дочери президента России Владимира Путина.
Изображение он разместил в своем Telegram-канале. На картинке Путин с цветочком размышляет о том, что всем дочерям нужны только деньги.
Справка. В 1983 году Владимир Путин женился на стюардессе Людмиле Шкребневой, у пары родились две дочери – Мария и Екатерина. В 2013 году супруги объявили о разводе.
- Ранее российские журналисты выяснили, что у Путина была любовница Светлана Кривоногих, которая якобы родила ему дочь Елизавету. Оказалось, что предполагаемая дочь очень похожа на главу РФ.
- СМИ также приписывали Путину роман с российской гимнасткой Алиной Кабаевой. Французские журналисты сообщали, что спортсменка родила от президента двоих детей
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.
Автор: Екатерина Трохимчук