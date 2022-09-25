"Путин теряет память, в Мавзолей его не положат": экс-посол рассказал о проблемах диктатора

У Путина была хорошая память, но он начал терять ее после начала войны в Украине.
Президент России Владимир Путин начал терять память. Эта проблема диктатора опасна для всего мира.
Все дело в том, что человек с провалами в памяти теряет рычаги управления, рассказал экс-посол Украины в США (2015-2019) и известный эксперт в вопросах внешней политики Валерий Чалый в интервью для YouTube-канала "Є питання".
По словам Чалого, если сравнивать повадки диктатора в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и сейчас, то разница действительно очевидна.
"Но подлавливать какие-то моменты, где-то не так ступил, где-то не так повернулся, то это для меня не главные индикаторы. Что меня настораживает, я знаю это точно и видел на практике. У Путина хорошая память, а он начал терять ее. Не знаю, это последствия стресса и постоянного напряжения или же возраст берет свое. Но он теряет память. Он забывает имена, даты, у него провалы, и это небезопасно. Это человек, который упускает рычаги управления. Не может такой человек управлять ядерным государством", - заявил экс-посол Украины в США.
Чалый отметил, что об Путина "вытирают ноги" и он это все прекрасно понимает. Высокопоставленные лица опаздывают на встречи с ним и это совсем не случайно. Сам диктатор это понимает, что сильно на него давит, считает экс-посол.
"Путина в мавзолей уже не положат. Все, поезд ушел. Я думаю, у него вообще очень сложная история будет дальше", - добавил дипломат.
Ранее экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне заявил, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.
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