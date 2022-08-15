"Путина убьют": в РФ раскрыли сценарий ответа на ядерный шантаж Кремля

Владимир Путин / Фото УНИАН

Обстрелы российскими оккупантами захваченной Запорожской атомной электростанции являются элементами шантажа, который президент РФ Владимир Путин применяет по отношению к странам Запада.

Вместе с тем Запад не станет пугаться нового шантажа Путина, поэтому ему не стоит надеяться на капитуляцию, подчеркнул российский публицист Андрей Пионтковский в интервью Каналу 24.

Он говорит, что кремлевской верхушке четко дали понять, что в случае использования ядерного оружия Запад даст сокрушительный отпор, который коснется Путина лично.

"Переводя на язык питерской подворотни, которая знакома путину с детства, – его просто убьют в этом случае", – добавил Пионтковский.

Напомним, 5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилеты" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма.

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