Путинская Россия катится в пропасть: в МВФ дали плачевный прогноз

По оценке экспертов МВФ, что через 5 лет путинского правления уровень жизни в России будет как в Туркмении.
В конце 2020 года Россия займет 68 место в мире по ВВП на душу населения, следует из блока октябрьских прогнозов МВФ.
По информации сайта организации, состояние экономики государства Владимира Путина довольно плачевное.
В МВФ указали на следующие цифры:
- генерация валового внутреннего продукта на 14% меньше, чем годом ранее;
- подушевой ВВП скатился на уровни 2016-2017 годов;
- общий объем ВВП в долларовом выражении упал до отметок 13-летней давности.
В совокупности, по оценке экспертов МВФ, что через 5 лет путинского правления уровень жизни в России будет как в Туркмении.
- Как ранее писал Главред, министр иностранных дел России Сергей Лавров занял второе место в рейтинге доверия россиян после президента Владимира Путина.
- Напомним, также сообщалось о серьезном падении рейтинга Владимира Путина.
Автор: Екатерина Трохимчук