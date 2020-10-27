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Путинская Россия катится в пропасть: в МВФ дали плачевный прогноз

27 октября 2020, 21:27

По оценке экспертов МВФ, что через 5 лет путинского правления уровень жизни в России будет как в Туркмении.

Россия,флаг
Россия приближается к Туркмении по качеству жизни - МВФ / УНИАН

В конце 2020 года Россия займет 68 место в мире по ВВП на душу населения, следует из блока октябрьских прогнозов МВФ.

По информации сайта организации, состояние экономики государства Владимира Путина довольно плачевное.

В МВФ указали на следующие цифры:

  • генерация валового внутреннего продукта на 14% меньше, чем годом ранее;
  • подушевой ВВП скатился на уровни 2016-2017 годов;
  • общий объем ВВП в долларовом выражении упал до отметок 13-летней давности.

В совокупности, по оценке экспертов МВФ, что через 5 лет путинского правления уровень жизни в России будет как в Туркмении.

новости России МВФ ВВП экономия
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