Путинская Россия катится в пропасть: в МВФ дали плачевный прогноз

Россия приближается к Туркмении по качеству жизни - МВФ / УНИАН

В конце 2020 года Россия займет 68 место в мире по ВВП на душу населения, следует из блока октябрьских прогнозов МВФ.

По информации сайта организации, состояние экономики государства Владимира Путина довольно плачевное.

В МВФ указали на следующие цифры:

генерация валового внутреннего продукта на 14% меньше, чем годом ранее;

подушевой ВВП скатился на уровни 2016-2017 годов;

общий объем ВВП в долларовом выражении упал до отметок 13-летней давности.

В совокупности, по оценке экспертов МВФ, что через 5 лет путинского правления уровень жизни в России будет как в Туркмении.