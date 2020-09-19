Разработчик Новичка назвал точное время и способ отравления Навального

Алексей Навальный / Reuters

Попытка отравления российского оппозиционера Алексея Навального была произведена одним или смесью веществ группы Новичок, заявил один из разработчиков отравляющего вещества Владимир Углев.

Об этом идет речь в письме ученого в адрес Радио Свобода.

Углев уточнил, что Навальный был отравлен за 1–3 часа до его отъезда в аэропорт путём нанесения/попадания Новичка на его кожу.

"Алексей Навальный подвергся воздействию вещества класса Новичок путём его нанесения/попадания на поверхность кожи с какого-то предмета личной гигиены (предположительно корпуса дезодоранта, корпуса электрической зубной щётки и т.п.) путём перенесения отравляющего вещества с этого предмета на поверхность ладони (ладоней), вещество затем было перенесено с кожи ладони (ладоней) как на бутылочки с водой, из которых он пил воду и которые остались в его номере, и на ту, из которой он пил воду в самолёте, а также и на предметы его одежды. Отсутствие видимых признаков поражения у окружавших его людей лишь подтверждает этот вывод", - отметил ученый.

По его мнению, на основе сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что в организм Навального попало вещества не более 20–25% от дозы LD50 (показатель опасности ядовитых и умеренно-токсичных веществ; средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы).

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"И динамика его выздоровления и дальнейшего состояние его здоровья будет аналогичным динамике восстановления и состоянию здоровья Юлии Скрипаль", - добавил Углев.