Республиканцы и демократы пригрозили РФ жесткими санкциями: заявление лидеров Сената

Сенат США / pixabay

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер вместе с лидером меньшинства Митчем МакКоннеллом опубликовали новое двухпартийное заявление по России, в котором говорится, что, если президент России Владимир Путин "продолжит эскалацию своих продолжающихся посягательств на суверенитет Украины, Россия заплатит суровую цену".

"Мы готовы полностью поддержать немедленное введение сильных, надежных и эффективных санкций в отношении России, а также жесткие ограничения и контроль над экспортом в Россию, и мы будем призывать наших союзников и партнеров в Европе и во всем мире присоединиться к нам", — говорится в заявлении, которое цитирует CNN.

Читайте такжеУ Байдена ответили по новой дате нападения России на УкраинуОно было сделано после того, как республиканцы в Сенате представили пакет санкций против России после того, как двухпартийные переговоры зашли в тупик.

Предлагаемый республиканский пакет санкций, представленный как Закон о никогда не сдаваемой территории Европы (NYET), предусматривает санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в случае вторжения России

Читайте такжеУ Путина предлагают украинцам "поставить будильники"Законопроект наложит санкции на путинских "соратников, пособников и крупные банки" и предоставит Украине 500 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования. Из 500 миллионов долларов 250 миллионов долларов будут направлены на "чрезвычайное финансирование", а 100 миллионов долларов — на вооружение.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

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