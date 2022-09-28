Рейтинг Путина начал стремительно падать после старта мобилизации - соцопрос

Рейтинг Путина стремительно падает / скрин

В России начал стремительно снижаться рейтинг диктатора Владимира Путина - лишь за последний месяц он потерял целых 6% поддержки граждан, сообщает сайт исследовательской организации "Левада-Центр".

"Положительная оценка деятельности Владимира Путина в должности президента снизилась на 6 подпунктов", - говорится в отчете.

В организации заявляют, что за последние три месяца его работу одобряли 83% респондентов. Однако уже в сентябре рейтинг снизился до 77%. Пятая часть (21%) вообще не одобряет его деятельность.

Также, в сентябре по сравнению с августом уровень доверия Владимиру Путину снизился на 4 подпункта. Теперь он достигает 40%.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

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