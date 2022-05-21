"Резкий" ответ Москвы на санкции: Байдену и топ-чиновникам США запретили въезд в Россию

Джо Байдену запретили въезд в Россию / Reuters

Россия, дескать, "ударила" санкциями по США. Москва запустила персональные ограничения против американских политиков и чиновников и запретила им въезд на территорию своей страны. В списке оказались президент Джо Байден, его сын Хантер Байден, глава Госдепа Энтони Блинкен, советник по нацбезопасности Джейк Салливан и другие. Их обвиняют в "крайне русофобском курсе".

Список опубликовало Министерство иностранных дел РФ. Под так называемые "санкции" Москвы попали 963 американских граждан.

Кому Россия запретила въезд в страну

Джо Байден – президент Соединенных Штатов Америки

Хантер Байден – сын президента Джо Байдена, американский бизнесмен

Энтони Блинкен – руководитель Государственного департамента США

Джейк Салливан – советник президента США по вопросам национальной безопасности

Джен Псаки – бывший пресс-секретарь Белого дома.

Такое решение российскими властями было принято из-за, дескать, "крайне русофобского курса США", в котором обвиняют Вашингтон.

Следовательно, Россия "ответила" на санкции США в отношении множества российских политиков и чиновников.

Санкции против России

Королевство Великобритания расширило санкции в отношении окружения российского президента Владимира Путина. Ограничения применены к бывшей гимнастке Алине Кабаевой, которую называют "женой Путина, его бывшей супруге Людмиле и лицам, которые считаются родственниками главы РФ.

Европейский Союз работает над шестым пакетом санкций против России. Новые ограничения должны включать эмбарго на нефть, отключение Сбербанка от SWIFT и санкции против Алины Кабаевой и патриарха РПЦ Кирилла. Документ еще обсуждают, поскольку Венгрия блокирует нефтяное эмбарго.

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