РФ переводит силы сдерживания на особый режим боевого дежурства

Путин такое решение объяснил якобы угрозой России со стороны НАТО.
Российский президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим боевого дежурства.
Об этом президент страны-агрессора сообщил во время встречи с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, пишет российское ТАСС.
"Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", – цитирует российское информагентство слова Путина.
Президент страны-агрессора принял такое решение якобы из-за недружественных и агрессивных высказываний должностных лиц стран НАТО в сторону России.
На сайте российского Минобороны отмечается, что стратегические силы сдерживания "предназначены для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".
Напомним, ранее глава МИД Великобритании заявила, что никаких переговоров с Россией не может быть, пока в Украине находятся российские военные. Переговоры не могут происходить с оружием возле голов украинцев, подчеркнула Лиз Трасс.
Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.
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