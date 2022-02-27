РФ переводит силы сдерживания на особый режим боевого дежурства

Путин переводит силы сдерживания на режим боевого дежурства/ Reuters

Российский президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим боевого дежурства.

Об этом президент страны-агрессора сообщил во время встречи с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, пишет российское ТАСС.

"Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", – цитирует российское информагентство слова Путина.

Президент страны-агрессора принял такое решение якобы из-за недружественных и агрессивных высказываний должностных лиц стран НАТО в сторону России.

На сайте российского Минобороны отмечается, что стратегические силы сдерживания "предназначены для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".

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Напомним, ранее глава МИД Великобритании заявила, что никаких переговоров с Россией не может быть, пока в Украине находятся российские военные. Переговоры не могут происходить с оружием возле голов украинцев, подчеркнула Лиз Трасс.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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