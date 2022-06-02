Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, зачищая Интернет в России / ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре, России, тамошнее карательное ведомство в цифровой сфере ‒ Роскомнадзор ‒ подтвердило блокировку в пределах РФ VPN-сервисов (в первую очередь ‒ Proton VPN и NordVPN).

Чиновники говорят журналистам, что работа по ограничению программ, которые помогают преодолевать блокировку контента, который Роскомнадзор назвал запрещенным, осуществляются в рамках закона о "суверенном" Рунете.

"Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство", — пояснили чиновники.

Уже утром в четверг, 2 июня, местные интернет-пользователи не смогли подключиться к сервису Proton VPN. О проблемах вскоре сообщали и сами разработчики. Они предположили, что работа Proton ограничивается местными властями и интернет-провайдерами.

"Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание", — сообщил он.

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Блокировка в России Instagram и Facebook

11 марта 2022 года, на сайте Роскомнадзора появилась информация о том, что в Российской Федерации заблокировали социальную сеть Instagram.

Якобы чиновникам пришлось пойти на такой шаг потому, что в соцсети распространялись призывы к совершению насилия против граждан России.

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, которые содержат призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих", – заявили русские оккупанты.

До того соцсеть Facebook ввел санкции против российских пропагандистов. В ответ Россия заблокировала соцсеть.

Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ признала социальную сеть Facebook "причастной к нарушению прав и свобод граждан Российской Федерации".

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