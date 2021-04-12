Россия грозится выйти из Совета Европы из-за Навального

В РФ ожидают жесткой резолюции в связи с заключением и состоянием российского оппозиционера Алексея Навального.
В России заговорили о возможном выходе из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как заявил руководитель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий, в ходе предстоящей весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть принята антироссийская резолюция, связанная с оппозиционером Алексеем Навальным.
"19 числа (апреля) в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье, с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция", - сказал Слуцкий, передает Интерфакс.
Он отметил, что это может подтолкнуть к тому, чтобы России "из организации, может выйти".
"Понятно, что принимая резолюцию, которая будет, безусловно, принята по Навальному в ПАСЕ в ходе предстоящей весенней сессии, нас подтолкнут к тому, чтобы из организации, может быть, и выйти", - сказал он.
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Также Слуцкий рассказал, что Парламентская ассамблея Совета Европы "является наиболее широкоохватной парламентской площадкой в Европе и может вполне себе служить площадкой для проведения внешнеполитической линии президента России".
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Ситуация с Навальным – о чем ранее сообщал Главред:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли 23 января и 31 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны несколько тысяч человек.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2 года 8 месяцев.
- Бабушкинский районный суд города Москвы 20 февраля отклонил апелляцию защиты Навального и подтвердил законность замены ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Навального отправили в колонию на 2,5 года.
- Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2 года 8 месяцев.
Бабушкинский районный суд города Москвы 20 февраля отклонил апелляцию защиты Навального и подтвердил законность замены ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Навального отправят в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области на 2,5 года.