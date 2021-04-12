Россия грозится выйти из Совета Европы из-за Навального

В РФ заговорили о возможном выходе из ПАСЕ / УНИАН

В России заговорили о возможном выходе из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как заявил руководитель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий, в ходе предстоящей весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть принята антироссийская резолюция, связанная с оппозиционером Алексеем Навальным.

"19 числа (апреля) в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье, с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция", - сказал Слуцкий, передает Интерфакс.

Он отметил, что это может подтолкнуть к тому, чтобы России "из организации, может выйти".

"Понятно, что принимая резолюцию, которая будет, безусловно, принята по Навальному в ПАСЕ в ходе предстоящей весенней сессии, нас подтолкнут к тому, чтобы из организации, может быть, и выйти", - сказал он.

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Также Слуцкий рассказал, что Парламентская ассамблея Совета Европы "является наиболее широкоохватной парламентской площадкой в Европе и может вполне себе служить площадкой для проведения внешнеполитической линии президента России".

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