Россия начинает фактическую "морскую блокаду" украинских портов - карта

Черное море / Минобороны РФ

С 13 по 19 февраля российские военные закрывают районы Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений.

Как сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, это похоже на "морскую блокаду".

"Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов. О которой мы 2 года предупреждаем... Надо остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно потому, что при слове блокада первыми будут менять свои планы судовладельцы", - написал он в Facebook.

Клименко отметил, что никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено.

"Черное море в северо-западной части перекрывается до границы территориального моря Украины (12 миль, морская граница), в Азовском - от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края", - подчеркнул он.

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Военные учения России

В Минобороны России заявили, что перебрасывают в соседние с украинскими границами области военную технику и солдат, потому что будут проводить там военные учения.

На учения отправили около 3 тысяч военных и 300 единиц военной техники.

Ранее The New York Times сообщил, что Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, штурмовых истребителей может стать решающим преимуществом Москвы, если она все же решит осуществить масштабное вторжение, подчеркивает издание.

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