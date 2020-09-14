Россия признала Лукашенко законным президентом Беларуси

Кремль признал Лукашенко легитимным президентом / Reuters

В России заявили, что считают выборы президента в Беларуси законными, а Александра Лукашенко – легитимным главой государства.

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Беларуси", — цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Данное заявление спикер Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов после того, как в Сочи завершилась встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Песков добавил, что в России "ценят и любят" всех граждан Беларуси, вне зависимости от их политических предпочтений.

"Но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Беларуси все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле", — пояснил он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что главы государств в ходе переговоров не обсуждали возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии в обмен на поддержку Лукашенко со стороны Москвы.

"Эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности", — уточнил Песков.