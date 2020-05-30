Российские СМИ внезапно удалили пародию Галкина на Путина

Галкин спародировал Путина и попал под санкции Кремля / instagram.com/maxgalkinru

Несколько российских СМИ сначала опубликовали, а затем удалили новости с пародией шоумена Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина.

"Счастливое время строгого режима прогулок", - подписал Галкин видео в Instagram.

Юморист показал пятиминутную пародию обсуждения Путиным и Собяниным выхода из карантина.

Материалы удалили Газета.ру, Лента.ру и Московский комсомолец. Издание The Bell утверждает, что СМИ испугались последствий после звонка из Кремля, поэтому оперативно сделали вид, что не заметили пародию Галкина и не публиковали ее вовсе.

Напомним, впервые рейтинг президента России Владимира Путина снизился настолько сильно, как никогда ранее – главе государства доверяет только четверть населения страны.

Левада-Центр и ранее сообщал, что поддержка Путина в РФ снижается до исторического минимума.