Саакашвили за решеткой: в Грузии оценили риски возвращения экс-президента

Михаил Саакашвили / Vesti.ru

Директор International Press Institute Georgia Натия Коберидзе оценила информацию о вероятном возвращении в Грузию Михаила Саакашвили.

В интервью Апострофу она заявила, что против возвращения Саакашвили в Грузию выступает нынешнее пророссийское руководство и олигарх Бидзина Иванишвили.

Она также ответила на вопрос о том, ждет ли Саакашвили в Грузии тюрьма, если он все-таки туда вернется.

"Не факт, что им (властями Грузии, - ред.) нужна сегодняшняя Беларусь в Грузии. Полмиллиона человек просто так не уйдёт с уличных протестов никогда. Возникнет глубокий дипломатический скандал с Украиной и Запад будет в день по десять раз призывать прекратить политическое преследование. Репутация у власти Иванишвили и без того сильно подмочена. Можно допустить, что обезумевший олигарх пойдёт на всё, кроме полётов с автоматом на собственном вертолете. Но в таком случае, риск велик", - добавила Коберидзе.

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Напомним, ранее на YouTube-канал поклонников Саакашвили было опубликовано видеообращение политика. В ролике он говорил о том, что собирается покинуть "свой второй дом" Украину – чтобы вернуться на родину, в Грузию.