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Санду категорически высказалась о карабахском сценарии для Приднестровья

30 ноября 2020, 15:08

Санду обратила внимание на то, что есть люди, которым ситуация в Приднестровье выгодна.

Майя Санду
Майя Санду высказалась о карабахском сценерии для Приднестровья / Reuters

Избранный президент Молдовы Майя Санду исключает возможность карабахского сценария с целью восстановления контроля над непризнанным Приднестровьем. По ее мнению, для силового решения конфликта нет предпосылок.

"Разрешение конфликта должно быть исключительно мирным. То есть мы должны найти эти исключительно мирные дипломатические методы. Там нет никакой угрозы и нет никаких предпосылок для возобновления военных действий", - отметила Санду в интервью российскому телеканалу РБК.

Победитель выборов президента Молдовы подчеркнула, что в случае Кишинева и Тирасполя нет этнических или религиозных противоречий, как в других конфликтах на постсоветском пространстве.

"А если говорить о русскоязычных, то в Кишиневе намного больше русскоязычного населения, чем во всем Приднестровье", - сказала Санду и добавила, что урегулирование ситуации должно происходить на основании территориальной целостности Молдовы.

Также Санду обратила внимание на то, что есть люди, которым ситуация в Приднестровье выгодна.

"Я не считаю, что это неразрешимый вопрос, но это сложный вопрос. Все эти годы некоторые люди делают огромные деньги за счет этого конфликта, зарабатывая на всяких там схемах в энергетическом секторе, на контрабанде", - отметила она.

Ситуация в Приднестровье – о чем сообщалось ранее:

Приднестровье Майя Санду новости Молдовы Конфликт в Нагорном Карабахе
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