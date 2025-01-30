'Сармат' не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

Ракета РС-28 "Сармат" была разработана для замены Р-36 "Воевода" и имеет жидкостный двигатель, который разрабатывался в Украине, отметили в Business Insider.

https://glavred.info/world/sarmat-ne-letaet-pochemu-rf-ne-mozhet-zapustit-yadernuyu-raketu-bez-ukrainy-smi-10635362.html Ссылка скопирована

Россия постоянно терпит фиаско с запуском "Сармата" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, uk.wikipedia.org

Коротко:

Украинские специалисты сотрудничали с Россией в разработке МБР до 2014 года

Ракета РС-28 "Сармат" имеет жидкостный двигатель, который разрабатывался в Украине

РФ не имеет необходимых знаний для запуска ракеты РС-28 "Сармат"

Россия не имеет необходимых компетенций для запуска стратегической ракеты РС-28 "Сармат", которую кремлевский диктатор Владимир Путин обещал поставить на боевое дежурство. Эти ракеты разрабатывали еще во времена СССР украинские инженеры. Об этом рассказал эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Тимоти Райт, в комментарии Business Insider.

Ракета РС-28 "Сармат" является межконтинентальной баллистической ракетой пятого поколения с жидкостным двигателем. Ее разработали для замены ракет Р-36 "Воевода", которые производились с 1970-х годов.

видео дня

Ракеты с жидкостным двигателем разрабатывались под руководством КБ "Южное" в Днепропетровске (теперь Днепр). По словам Райта, Россия не имеет достаточного опыта работы с жидкостными двигателями, что является одной из причин многочисленных проблем с этой ракетой.

"Исторически сложилось так, что многие заводы и специалисты по производству МБР базировались в Украине", - отметил эксперт.

До 2014 года украинские специалисты сотрудничали с Россией в сфере разработки МБР, однако после аннексии Крыма и войны на Донбассе сотрудничество прекратили. Специалист по ядерному проекту в Осло Фабиан Хоффман также сомневается, что в РФ есть специалисты, которые могли бы разработать "Сармат".

"Все, кто создавал предыдущую ракету, ушли на пенсию или умерли. Некоторые еще есть в Украине, которая играла важную роль в российской программе МБР. Поэтому это серьезная проблема", - рассказал Хоффман.

Процесс разработки ракеты "Сармат" сопровождался постоянными задержками, хотя ракету должны были ввести в эксплуатацию еще в 2018 году. Первый успешный испытательный пуск ракеты состоялся в апреле 2022 года, тогда как четыре других пуска завершились неудачей.

РС-28 "Сармат" / Инфографика: Главред

Испытания ракеты "Сармат" - новости по теме

Как сообщал Главред, в сентябре 2024 года РФ провела неудачные испытания ракеты "Сармат", способной нести ядерный заряд. Военный обозреватель Давид Шарп отметил, что ракета все еще находится на стадии разработки, хотя уже поставлена на боевое дежурство.

Также после провала с пуском "Сармата" 7 октября Россия вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс", что совпало с днем рождения Владимира Путина. По заявлениям пропагандистов, ракета способна поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров, а ее взрывная мощь эквивалентна миллиону тонн тротила.

Кроме этого, на фоне позора с "Сарматом" Путин объявил о проведении тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Российский диктатор заявил, что Россия продолжит совершенствовать свою ядерную триаду.

Читайте также:

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред