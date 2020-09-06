Сценарий без Лукашенко: эксперт рассказал, на кого Кремль делает ставку

РФ может отказаться от ставки на Александра Лукашенко / Reuters

Россия уже запустила сценарий для вывода ситуации с протестами в Беларуси из тупика, заявил эксперт-международник Владимир Воля.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, об этом свидетельствует старт диалога по поводу новой белорусской Конституции.

"Лукашенко говорит: пусть оппозиция сначала институционализируется, потому что они сейчас никто. И часть оппозиции, которая сейчас находится в Беларуси, создает партию. Это такой вариант, чтобы стать кем-то в белорусской политике. Посмотрим, как все это будет двигаться", — напомнил он.

Эксперт не исключил, что Москва может разложить "яйца в разные корзины", одновременно делая ставку на некоторые оппозиционные силы.

Среди них он назвал новую белорусскую партию Вместе и ее лидеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико.

"Пусть там Тихановская себе ездит и говорит за границей сколько угодно, конституционная реформа плюс новые выборы по новой системе власти, возможно, уже без Лукашенко - так выглядит пророссийский вариант выхода из ситуации, он и для Запада тоже будет приемлем", — добавил Воля.

Читайте такжеВ центре Минска на акции протеста силовики набросились на журналистов

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

Ранее в Минске прошли массовые студенческие акции протеста. Сотни студентов, а также люди, которые их поддерживают, собираются возле вузов, а также на центральных улицах Минска.

Читайте такжеЛукашенко скоро ответит за то, что обломал Путина

В то же время в Сети уже опубликованы кадры жесткого задержания участников протестных акций в Минске.