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Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

7 апреля 2022, 20:20

Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей поддержали 55 из 100 сенаторов. Против документа пока никто не проголосовал.

Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

Сенаторы США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России в ответ за развязанную Москвой войну в Украине. Законопроект поддержали больше половины сенаторов во время сегодняшнего заседания.

Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей поддержали 55 из 100 сенаторов. Против документа пока никто не проголосовал.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, согласно которому Россия по-прежнему будет пытаться захватить Украину военным путем. Сейчас российские войска работают над перегруппировкой своих подразделений. В ближайшие недели они могут продвинуться на восточном и южном направлениях. Они осуществят попытку захватить все районы Донбасса.

Президент Зеленский сказал, что Украина готовится к наступлению России на восток. Оккупанты стягивают большое число войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. По его словам, санкции против Москвы не останавливают военную агрессию Кремля, поэтому их следует усилить.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что РФ стала применять авиацию в основном на Донбассе. На остальной территории Украины россияне стали опасаться задействовать авиацию, поскольку против нее эффективно работает украинская система противовоздушной обороны.

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