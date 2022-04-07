Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

Сенаторы США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России в ответ за развязанную Москвой войну в Украине. Законопроект поддержали больше половины сенаторов во время сегодняшнего заседания.

Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей поддержали 55 из 100 сенаторов. Против документа пока никто не проголосовал.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, согласно которому Россия по-прежнему будет пытаться захватить Украину военным путем. Сейчас российские войска работают над перегруппировкой своих подразделений. В ближайшие недели они могут продвинуться на восточном и южном направлениях. Они осуществят попытку захватить все районы Донбасса.

Президент Зеленский сказал, что Украина готовится к наступлению России на восток. Оккупанты стягивают большое число войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. По его словам, санкции против Москвы не останавливают военную агрессию Кремля, поэтому их следует усилить.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что РФ стала применять авиацию в основном на Донбассе. На остальной территории Украины россияне стали опасаться задействовать авиацию, поскольку против нее эффективно работает украинская система противовоздушной обороны.

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