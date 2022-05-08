Шольц о победе Украины: свобода победит, как и во времена Второй мировой

Олаф Шольц высказался о войне в Украине / Reuters

Украина обязательно выстоит в войне против Российской Федерации. Свобода и безопасность одержат победу, как и во времена Второй мировой войны, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в своем Twitter-аккаунте.

"Украина устоит. Свобода и безопасность победят, так же как и 77 лет назад свобода и безопасность одержали победу над несвободой, насилием и диктатурой. Способствовать этому в меру наших возможностей сегодня означает "никогда больше"! В этом заключается наследство 8 мая", - заявил Шольц.

Почему немцы никак не приедут в Украину

13 апреля появилась информация, что в Киеве отклонили визит федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его тесных связей с Кремлем. Визит якобы должен был состояться одновременно с визитами президентов Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в Киев 13 апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что озадачен отказом официального Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину. Канцлер объяснил, что был в Киеве за несколько дней до начала войны. Он также рассказал, что часто звонит по телефону президенту Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера сбило его с толку.

"Было бы хорошо принять его", – сказал Шольц, отказавшись от дальнейших комментариев.

В тот же день вечером, 13 апреля, Зеленский в ответ заявил, что ни он, ни Офис Президента не получали официального обращения по поводу визита федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

"Относительно Германии, во-первых, я как президент и наш офис официально не получали обращения Президента Германии и офиса Президента Германии по поводу визита в Украину. У нас страна свободная, и мы готовы быть "транзитным государством" сугубо если этот вопрос экономический, а не политический", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

5 мая немецкие СМИ сообщили, что Зеленский и Штайнмайер провели переговоры и "уладили недоразумения", которые были между ними.

Штайнмайер выразил Зеленскому уважение и заверил в поддержке украинского народа в войне против российского агрессора. Зеленский в ответ "сердечно" пригласил в Киев федерального президента Германии и канцлера Олафа Шольца.

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