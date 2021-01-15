"Штаты в щупальцах российских боевиков": эксперт рассказал о влиянии РФ на протесты в США

Протесты в США готовы поддержать российские боевики - Огрызко / GettyImages

Руководитель Центра исследований России, эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко не исключает возобновления новых уличных протестов в США, несмотря на призывы Дональда Трампа воздержаться от насилия. И в этом случае можно ожидать вмешательства российских боевиков.

"В разных городах по разным поводам массовые беспорядки уже имели место – то на почве расизма, то антирасизма, то на почве вопросов, что связаны с историческим прошлым", – констатировал эксперт в комментарии Главреду.

Читайте такжеПутин жестоко поплатится за американский майданОн также напомнил, что в Штатах действует довольно разветвленная система структур, на которые прямо или косвенно влияют внешние силы, прежде всего – Российская Федерация.

"Америка пропитана щупальцами российских "обществ охотников" или "спортивных обществ", которые в действительности являются лагерями по подготовке боевиков. А поскольку американский либерализм зашел слишком далеко, то нельзя исключать, что эти "готовые к употреблению" "консервы" в определенный момент не раскроются", – резюмировал Огрызко.

Протесты в США: новости