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"Штаты в щупальцах российских боевиков": эксперт рассказал о влиянии РФ на протесты в США

15 января 2021, 15:47
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В Штатах действует довольно разветвленная система структур, на которые прямо или косвенно влияют внешние силы, прежде всего – Россия, пояснил аналитик.

Протесты в США готовы поддержать российские боевики - Огрызко
Протесты в США готовы поддержать российские боевики - Огрызко / GettyImages

Руководитель Центра исследований России, эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко не исключает возобновления новых уличных протестов в США, несмотря на призывы Дональда Трампа воздержаться от насилия. И в этом случае можно ожидать вмешательства российских боевиков.

"В разных городах по разным поводам массовые беспорядки уже имели место – то на почве расизма, то антирасизма, то на почве вопросов, что связаны с историческим прошлым", – констатировал эксперт в комментарии Главреду.

Читайте такжеПутин жестоко поплатится за американский майданОн также напомнил, что в Штатах действует довольно разветвленная система структур, на которые прямо или косвенно влияют внешние силы, прежде всего – Российская Федерация.

"Америка пропитана щупальцами российских "обществ охотников" или "спортивных обществ", которые в действительности являются лагерями по подготовке боевиков. А поскольку американский либерализм зашел слишком далеко, то нельзя исключать, что эти "готовые к употреблению" "консервы" в определенный момент не раскроются", – резюмировал Огрызко.

Протесты в США: новости

  • Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа 6 января провели массовую акцию у Капитолия во время заседания Конгресса США, на котором рассматривался вопрос утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах.
  • Им удалось прорваться в здание Капитолия, после чего произошли их столкновения с полицейскими.
  • Трамп призвал к завершению протестов, однако подчеркнул, что не намерен признавать итоги выборов президента США.
  • Американка сдала полиции мать и тетю, штурмовавших Капитолий. Девушка категорически отказались удалить твит с именами родственников.
  • Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент 45-му президенту Америки Дональду Трампу. Его обвинили в провокации восстания, попыткой которого назвали беспорядки у Капитолия 6 января.
  • Импичмент Трампу должна утвердить верхняя палата американского парламента – Сенат США, однако глава Республиканского большинства Митч Макконнел заявил, что решение по этому вопросу не будет принято до дня инаугурации Джо Байдена.
  • СМИ узнали о реакции Трампа на объявленный импичмент. Соратники Трампа покидают команду главы государства.

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