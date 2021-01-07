Штурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языке

В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США.
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса в Вашингтоне.
На одном из видео слышно, как кто-то из участников акции протеста говорит на русском языке фразу "Смелее, смелее". Видео опубликовано в Twitter издания TUT.by. Фразу на русском языке слышно на четвертой секунде видео.
На еще одном видео, снятом когда протестующие прорывали оцепление на Капитолийском холме, кто-то произнес фразу: "Давай быстрее!".
Штурм Капитолия 6 января - видео:
Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: сегодня там утверждают итоги президентских выборов.https://t.co/BOuKenK4DQpic.twitter.com/A1eLHk5GSk— TUT.BY (@tutby) January 6, 2021
В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США.
Тем временем по состоянию на утро 7 января (в Вашингтоне сейчас глубокая ночь) Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиков. Конгрессмены движутся по списку штатов в алфавитном порядке.
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Протесты в США - новости:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли четыре человека. Кроме того, по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона, не протестами, а мятежом.
- На фоне беспорядков в Вашингтоне члены правительства США обсуждают возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.
- Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.