Штурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языке

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса/ GettyImages

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса в Вашингтоне.

На одном из видео слышно, как кто-то из участников акции протеста говорит на русском языке фразу "Смелее, смелее". Видео опубликовано в Twitter издания TUT.by. Фразу на русском языке слышно на четвертой секунде видео.

На еще одном видео, снятом когда протестующие прорывали оцепление на Капитолийском холме, кто-то произнес фразу: "Давай быстрее!".

Штурм Капитолия 6 января - видео:

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: сегодня там утверждают итоги президентских выборов.https://t.co/BOuKenK4DQpic.twitter.com/A1eLHk5GSk — TUT.BY (@tutby) January 6, 2021

В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США.

Тем временем по состоянию на утро 7 января (в Вашингтоне сейчас глубокая ночь) Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиков. Конгрессмены движутся по списку штатов в алфавитном порядке.

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