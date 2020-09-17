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Сын Лукашенко покинет Беларусь – СМИ

17 сентября 2020, 10:00

Николай Лукашенко не будет учиться в лицее в Минске, выяснили журналисты.

Сын Лукашенко не будет учиться в Минске, а уедет в Москву, узнали журналисты – Лукашенко новости сегодня
Николай Лукашенко не будет учиться в Минске, а уедет в Москву, узнали журналисты / instagram.com/lukashenko_nikolay

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко – 16-летний Николай, которого СМИ называют "белорусским принцем", поступил в минский лицей при Белорусском государственном университете, он выбрал биологический профиль.

Николай Лукашенко в мае успешно сдал письменные экзамены, но учиться в лицее не будет, сообщает Комсомольская правда, ссылаясь на источник в учебном заведении.

Сын президента Беларуси забрал документы из лицея и будет учиться в Москве, рассказал бывший президент Национальной академии наук Республики Беларусь и ее действующий главный научный сотрудник Александр Войтович.

"После событий, что произошли в августе (начались массовые акции протеста против Лукашенко – Ред.), службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно… Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына", – поделился ученый.Читайте такжеСемья Лукашенко полетела в Россию – СМИ

  • Напомним, у Александра Лукашенко, кроме Николая, есть еще два сына – Дмитрий и Виктор.
  • Глава Беларуси говорил, что Николай учился там, где жила его семья, в "деревенской школе" – в Острошицком Городке (находится под Минском).
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