Сын Лукашенко покинет Беларусь – СМИ

Николай Лукашенко не будет учиться в Минске, а уедет в Москву, узнали журналисты / instagram.com/lukashenko_nikolay

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко – 16-летний Николай, которого СМИ называют "белорусским принцем", поступил в минский лицей при Белорусском государственном университете, он выбрал биологический профиль.

Николай Лукашенко в мае успешно сдал письменные экзамены, но учиться в лицее не будет, сообщает Комсомольская правда, ссылаясь на источник в учебном заведении.

Сын президента Беларуси забрал документы из лицея и будет учиться в Москве, рассказал бывший президент Национальной академии наук Республики Беларусь и ее действующий главный научный сотрудник Александр Войтович.

"После событий, что произошли в августе (начались массовые акции протеста против Лукашенко – Ред.), службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно… Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына", – поделился ученый.Читайте такжеСемья Лукашенко полетела в Россию – СМИ