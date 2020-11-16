Сотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себя

Армянский премьер выступил с покаянным заявлением.
В понедельник, 16 ноября нынешнего года, стало известно о вывозе около 150 трупов бойцов Армении из-под стратегически важного города Шуши в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом говорится в Telegram-канале российского информагентства РИА Новости. несмотря на это, еще около сотни остаются на поле боя.
"Из-под Шуши вывезены тела 150 погибших армянских военных, еще несколько сотен тел остаются на поле боя", - сказал глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.
Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что берет на себя всю ответственность за провал обороны армянской армии в Нагорном Карабахе.
Кроме того, по словам премьера, на территории региона остаются без вести пропавшими несколько сотен армянских военнослужащих.
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Война за Нагорный Карабах 2020 - что было ранее:
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха.
- Согласно договоренностям, Армения взяла на себя обязательства по выводу войск из Карабаха, передаче Баку Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского района, а также обеспечении через свою территорию транспортного коридора с Нахичеванью.
- Кроме того в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подписании протокола о совместном турецко-российском центре в Нагорном Карабахе по контролю за соблюдением режима прекращения огня.