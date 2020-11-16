Сотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себя

Никол Пашинян / Reuters

В понедельник, 16 ноября нынешнего года, стало известно о вывозе около 150 трупов бойцов Армении из-под стратегически важного города Шуши в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в Telegram-канале российского информагентства РИА Новости. несмотря на это, еще около сотни остаются на поле боя.

"Из-под Шуши вывезены тела 150 погибших армянских военных, еще несколько сотен тел остаются на поле боя", - сказал глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что берет на себя всю ответственность за провал обороны армянской армии в Нагорном Карабахе.

Кроме того, по словам премьера, на территории региона остаются без вести пропавшими несколько сотен армянских военнослужащих.

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