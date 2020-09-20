УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Создатель Новичка извинился перед отравленным Навальным

20 сентября 2020, 07:53

Химик отметил, что раз российскому оппозиционеру удалось выжить, то теперь он пойдет на поправку.

Навальный
СОздатель Новичка извинился перед Навальным / Reuters

У отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас лечится в немецкой клинике Шарите, попросил прощения химик Вил Мирзоянов. Ученый был одним из разработчиков вещества "Новичок" и посчитал себя косвенно виновным в нынешнем состоянии российского оппозиционера.

Об этом Мирозоянов рассказал в эфире телеканала Дождь, его цитирует МК.

Химик объяснил, что симптомы, которые описал Навальный в соцсети, очень схожи с теми, которые испытывают люди, пережившие воздействие "Новичка". По словам Мирзоянова, он беседовал с пострадавшим от этого отравляющего вещества 27 лет назад.

При этом ученый отметил, что раз Навальному удалось выжить, то теперь он пойдет на поправку. Однако восстановление может занять до года.

Также Мирзоянов рассказал, что давно уехал в США и посвятил последние годы борьбе с использованием военных ядов.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

  • 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

отравление Навального Алексей Навальный новичок новости США
Сейчас вы просматриваете новость «Создатель Новичка извинился перед отравленным Навальным». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:49
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных
08:43
Почему Лукашенко из дружелюбного соседа превратился в антиукраинского ястреба мнение
08:30
Экс-депутат Госдумы раскрыл, как используют отравление Навального Видео
07:53
Создатель Новичка извинился перед отравленным Навальным Видео
07:22
Разумков анонсировал непростой бюджетный процесс Видео
07:10
Симпатичные брюки из эпохи джаза вернулись в моду на осень-зиму: фото Фото
06:56
Чего украинцы ждут от Зеленского в вопросе Донбасса мнение
06:30
Рождество Пресвятой Богородицы 2020 – когда и как праздновать
06:22
Коронавирус в Украине надолго: врач призвала усилить контроль над карантином Видео
06:06
Кравчук назвал условие поездки в ОРДЛО и рассказал, с кем готов вести переговоры Видео
06:04
В Слуге народа объяснили, почему Россия уже поглотила Беларусь Видео
05:44
Феерические блузки и рубашки из 50-х покоряют мир этой осенью - фото Фото
05:23
"Удачное соблазнение": в любовных сетях одного знака Зодиака будет "улов" – астрологи Видео
05:20
У Путина карт-бланш на ввод войск в Беларусь: эксперт оценил угрозу для Украины Видео
05:00
В МИД Украины оценили возможность переговоров Зеленского и Путина Видео
04:12
Создатель Новичка объяснил, что спасло жизнь Навальному Видео
03:50
В моду на осень пришел поразительный коричневый маникюр - фото Фото
03:41
Коронавирус опять "вцепился" в Германию и вернул апрельский темп Видео
03:19
Диетолог раскрыла правила использования растительного масла Видео
02:39
В Минздраве назвали условие досрочного прекращения самоизоляции Видео
02:02
У Зеленского "отделили" Лукашенко от народа Беларуси Видео
01:35
В бундестаге ФРГ оценили риски остановки строительства Северного потока-2 Видео
01:30
Санкции и будущее Лукашенко: Тихановская угодила в скандал с пранкерами Видео
01:04
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
00:41
Синоптик назвал дату начала бабьего лета Видео
00:13
В Европарламенте рассказали, когда прекратят считать Лукашенко президентом Беларуси Видео
19 сентября, суббота
23:57
Коронавирус в Украине "беснуется" – за сутки опять более трех тысяч больных Видео
23:28
Китай резко ответил США на санкции против TikTok
23:01
Трампу отправили пакет с жутким ядом - СМИ
22:31
Опозорился по полной: налоговик хотел украсть презервативы из магазина
22:25
Гороскоп для всех на 20 сентября: кому сулят неожиданности Видео
22:04
Белорусский "Миротворец": в Сеть слили имена тысячи "убийц и карателей" из МВД Видео
22:03
"Грязная история": нардеп оправдалась за интимную переписку
21:36
Путешествие в Египет: главные правила для туристов во время пандемии
21:33
Жесткий разгон женского марша в Минске: стало известно о сотнях задержанных Видео
21:00
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
20:27
Кравчук пояснил, из-за чего заблокирован обмен пленными
20:06
Разработчик Новичка назвал точное время и способ отравления Навального Видео
20:04
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
20:01
Способен ли ультрафиолет убить Covid-19: ученые удивили ответом
19:45
Ситуация с Covid-19 ухудшается: врач объяснила, как остановить эпидемию в Украине Видео
19:30
В Артеке вспышка коронавируса: оккупанты Крыма заявляют о фейке Видео
19:27
Тихановская пригрозила белорусским силовикам и поставила жесткое условие Видео
19:15
На съезде партии Блок Эдуарда Гурвица выдвинули кандидата на пост мэра Одессы актуально
18:57
Степанов анонсировал новые правила ограничений в регионах "красной" зоны карантина Видео
18:52
От скромности не умрет: Путин ошарашил заявлением о "супероружии"
17:42
"Иди домой, бл*дь тупая": в Минске силовики жестко разогнали женский марш протеста Видео
17:20
Где карантин в Украине нельзя ослаблять: появились еще два аутсайдера Видео
17:03
В Минздраве объяснили украинцам, что делать при симптомах COVID-19 Видео
16:57
"Путин, выпей Новичок": Хабаровск накрыла новая волна протестов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять