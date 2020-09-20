Создатель Новичка извинился перед отравленным Навальным

СОздатель Новичка извинился перед Навальным / Reuters

У отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас лечится в немецкой клинике Шарите, попросил прощения химик Вил Мирзоянов. Ученый был одним из разработчиков вещества "Новичок" и посчитал себя косвенно виновным в нынешнем состоянии российского оппозиционера.

Об этом Мирозоянов рассказал в эфире телеканала Дождь, его цитирует МК.

Химик объяснил, что симптомы, которые описал Навальный в соцсети, очень схожи с теми, которые испытывают люди, пережившие воздействие "Новичка". По словам Мирзоянова, он беседовал с пострадавшим от этого отравляющего вещества 27 лет назад.

При этом ученый отметил, что раз Навальному удалось выжить, то теперь он пойдет на поправку. Однако восстановление может занять до года.

Также Мирзоянов рассказал, что давно уехал в США и посвятил последние годы борьбе с использованием военных ядов.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: