Создатель Новичка извинился перед отравленным Навальным

Химик отметил, что раз российскому оппозиционеру удалось выжить, то теперь он пойдет на поправку.
У отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас лечится в немецкой клинике Шарите, попросил прощения химик Вил Мирзоянов. Ученый был одним из разработчиков вещества "Новичок" и посчитал себя косвенно виновным в нынешнем состоянии российского оппозиционера.
Об этом Мирозоянов рассказал в эфире телеканала Дождь, его цитирует МК.
Химик объяснил, что симптомы, которые описал Навальный в соцсети, очень схожи с теми, которые испытывают люди, пережившие воздействие "Новичка". По словам Мирзоянова, он беседовал с пострадавшим от этого отравляющего вещества 27 лет назад.
При этом ученый отметил, что раз Навальному удалось выжить, то теперь он пойдет на поправку. Однако восстановление может занять до года.
Также Мирзоянов рассказал, что давно уехал в США и посвятил последние годы борьбе с использованием военных ядов.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.