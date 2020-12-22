"Сравнивает себя с Иисусом": Песков обвинил Навального в мании величия

Алексей Навальный / Reuters

У оппозиционера Алексея Навального наблюдаются мания величия и мания преследования, а также "зацикленность на собственной гульфиковой зоне".

С таким заявлением перед журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает издание КоммерсантЪ. По мнению путинского спикера, разговор Навального с одним из отравителей никак не может дискредитировать работу русской спецслужбы ФСБ.

"Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду, такая зацикленность на гульфиковой зоне [зона гениталий ‒ Главред] собственной и так далее", — заявил Песков.

Путинский спикер также отметил, что у Кремля до сих пор нет достаточных данных, чтобы уверенно говорить об отравлении Навального вещество Новичок.

"Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, мы не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от наших визави в Берлине, от медиков в "Шарите" и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, Швеции и во Франции", — уточнил он.

К слову, русский сегмент всемирной Сети продолжает продуцировать шутки и мемы по поводу отравления Навального через его нижнее белье (и попытки ФСБ скрыть впоследствии следы Новичка).

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