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США готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин - NYT

8 марта 2021, 07:35
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Хакерские атаки станут ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей. Эти меры будут сочетаться с экономическими санкциями.

Байден, Путин
США готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин / Reuters

США в ближайшие три недели планируют совершить несколько кибератак против России в ответ на взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года. Хакерские атаки будут проводиться в сочетании с экономическими санкциями.

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц, атаки будут скрытными для мира, но "очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина".

По словам собеседников NYT, это станет ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей. Отмечается, что этот вопрос приобрел особую актуальность в Белом доме, Пентагоне и спецслужбах вскоре после публичного разоблачения пробела в Microsoft, используемом малым бизнесом, органами местного самоуправления и ключевыми военными подрядчиками.

Чиновники заявили, что эти меры будут сочетаться с экономическими санкциями и распоряжением президента США Джо Байдена по усилению федеральных правительственных сетей после российских хакерских атак.

Хакерская атака на США

  • Информагентство Reuters 13 декабря опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям.
  • В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.

Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:

  • 29 января в Белом доме заявили о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
  • 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
  • 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
  • 2 марта США ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

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