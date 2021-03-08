США готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин - NYT

США готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин / Reuters

США в ближайшие три недели планируют совершить несколько кибератак против России в ответ на взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года. Хакерские атаки будут проводиться в сочетании с экономическими санкциями.

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц, атаки будут скрытными для мира, но "очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина".

По словам собеседников NYT, это станет ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей. Отмечается, что этот вопрос приобрел особую актуальность в Белом доме, Пентагоне и спецслужбах вскоре после публичного разоблачения пробела в Microsoft, используемом малым бизнесом, органами местного самоуправления и ключевыми военными подрядчиками.

Чиновники заявили, что эти меры будут сочетаться с экономическими санкциями и распоряжением президента США Джо Байдена по усилению федеральных правительственных сетей после российских хакерских атак.

Хакерская атака на США

Информагентство Reuters 13 декабря опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям.

В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.

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