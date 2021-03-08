США готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин - NYT

Хакерские атаки станут ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей. Эти меры будут сочетаться с экономическими санкциями.
США в ближайшие три недели планируют совершить несколько кибератак против России в ответ на взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года. Хакерские атаки будут проводиться в сочетании с экономическими санкциями.
Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц, атаки будут скрытными для мира, но "очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина".
По словам собеседников NYT, это станет ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей. Отмечается, что этот вопрос приобрел особую актуальность в Белом доме, Пентагоне и спецслужбах вскоре после публичного разоблачения пробела в Microsoft, используемом малым бизнесом, органами местного самоуправления и ключевыми военными подрядчиками.
Чиновники заявили, что эти меры будут сочетаться с экономическими санкциями и распоряжением президента США Джо Байдена по усилению федеральных правительственных сетей после российских хакерских атак.
Хакерская атака на США
- Информагентство Reuters 13 декабря опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям.
- В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.
Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:
- 29 января в Белом доме заявили о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
- 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
- 2 марта США ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.