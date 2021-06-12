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США и Россия раскрыли планы о заявлениях Байдена и Путина после саммита в Женеве

12 июня 2021, 19:08
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В Белом доме ожидают прямого разговора Байдена и Путина.

Путин Байден
Байден и Путин выступят с отдельными пресс-конференциями после саммита в Женеве / Reuters

Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин после встречи в Женеве дадут отдельные пресс-конференции. В Кремле назвали решение американской практикой, а в Белом доме считают такой подход наиболее оптимальным. При этом стороны отвергают аргументы о том, что подобный шаг занизит ожидания от саммита двух государств и ждут прямого разговора лидеров двух стран.

Как сообщает Reuters, у Байдена сказали, что встреча с Путиным будет "откровенной и прямой". Однако совместной пресс-конференции по итогам переговоров не будет. В Вашингтоне считают именно персональное заявление президента США наиболее подходящим форматом общения с прессой.

"Персональная пресс-конференция - это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече - как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные опасения", - заявили в Белом доме.Читайте такжеСделка США и России по Украине: на Банковой рассказали, о чем договорились Зеленский и Байден

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также рассказал, что Путин тоже даст отдельную пресс-конференцию. По его словам, это американская практика, которая не является сигналом о том, что от саммита США и России не стоит ждать каких-либо важных решений.

"Поэтому президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ", - подчеркнул Песков.

Встреча Байдена и Путина

24 мая состоялись консультации Вашингтона и Москвы, по итогам которых стороны выпустили заявление о намерении продолжить дальнейший диалог в рамках американо-российского саммита.

Саммит США и России, в рамках которого ожидается встреча Байдена и Путина, состоится 16 июня в Женеве.

Президент США Джо Байден намерен объявить Владимиру Путину о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, рассказала представитель Белого дома Аманда Слоат.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Путин попытается убедить Байдена в том, чтобы США поддержали "диалог" Киева с пророссийскими боевиками "ДНР" и "ЛНР".

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