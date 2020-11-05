США охватили массовые протесты и погромы: задержаны десятки человек

В США начались беспорядки после выборов / Reuters

В США после завершения выборов президента вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах.

На протесты вышли в Портленде, Нью-Йорке, Фениксе, Лас-Вегасе, Миннеаполисе, Чикаго, Филадельфии и Балтиморе, пишет The New York Times​.

На улицы для охраны правопорядка вынуждены были вывести Национальную гвардию. В Нью-Йорке в ходе акции в поддержку честного подсчета голосов на президентских выборах произошли стычки с полицейскими, были арестованы около 60 демонстрантов на Манхэттене.

На улицах города Нью-Йорк беспорядки устраивали две группы демонстрантов и сжигали национальные флаги. Там после столкновений с полицией задержали 10 человек.

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В Вашингтон-сквер-парке также собрались несколько десятков человек. Они выступили с осуждением действующего президента Дональда Трампа, который призывает прекратить подсчет голосов в некоторых штатах. Полиция вынуждена была оцепить весь квартал.

Отметим, исход президентской гонки в США по-прежнему не определен. Не завершен подсчет в целом ряде штатов, где исход кампании все еще не гарантирует победу ни одному из кандидатов.

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:

Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах в США. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы.​ Если Байден их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков.​

Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.

У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд.