США охватили массовые протесты и погромы: задержаны десятки человек

В США после выборов президента начались массовые беспорядки.
В США после завершения выборов президента вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах.
На протесты вышли в Портленде, Нью-Йорке, Фениксе, Лас-Вегасе, Миннеаполисе, Чикаго, Филадельфии и Балтиморе, пишет The New York Times.
На улицы для охраны правопорядка вынуждены были вывести Национальную гвардию. В Нью-Йорке в ходе акции в поддержку честного подсчета голосов на президентских выборах произошли стычки с полицейскими, были арестованы около 60 демонстрантов на Манхэттене.
На улицах города Нью-Йорк беспорядки устраивали две группы демонстрантов и сжигали национальные флаги. Там после столкновений с полицией задержали 10 человек.
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В Вашингтон-сквер-парке также собрались несколько десятков человек. Они выступили с осуждением действующего президента Дональда Трампа, который призывает прекратить подсчет голосов в некоторых штатах. Полиция вынуждена была оцепить весь квартал.
Отметим, исход президентской гонки в США по-прежнему не определен. Не завершен подсчет в целом ряде штатов, где исход кампании все еще не гарантирует победу ни одному из кандидатов.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах в США. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы. Если Байден их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков.
- Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.
- У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд.
Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случаев "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.