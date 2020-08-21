Стало известно, какое химическое вещество нашли в организме Навального

Алексей Навальный / Reuters

В организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружено химическое вещество, относящееся к промышленным.

Как сообщили в Омском УМВД России, выявленное вещество могло попасть в организм через пластиковый стакан, сообщает Интерфакс.

"Хромотографическое исследование показало наличие вещества "2-этилгексил дифенил фосфат", которое относится к промышленным химическим веществам",- сообщили в УМВД Омской области.

При этом, отметили там, концентрацию вещества в ходе подобных исследований установить не представляется возможным.

Напомним, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика "токсическое отравление", он "в коме в тяжелом состоянии". Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо.

Читайте также"Держат нас за идиотов": лечащий врач Навального оценила диагноз омских медиков

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.

Ярмыш заявила сегодня, 21 августа, что российские медики не позволили перевезти Алексея Навального на лечение в Германию.

Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.