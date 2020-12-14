Тихановская назвала преемника Лукашенко на посту президента Беларуси

Светлана Тихановская уверена в скорой смене власти в Беларуси.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о том, кто может возглавить Беларусь после ухода Александра Лукашенко.
Об этом она рассказала в интервью журналистке Маше Гессен из The New Yorker.
По мнению Тихановской, представитель Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова вполне может стать будущим президентом Беларуси.
"Мария очень сильная. Может она наш будущий президент", - подчеркнула Тихановская.
Тихановская уточнила, что после того, как Колесникову поместили в СИЗО, ей удается поддерживать связь только через адвоката, которая ранее не могла попасть к ней аж на протяжении двадцати дней.
Читайте такжеКолесникова из СИЗО унизила Лукашенко и ответила на предложение диалога
Арест Марии Колесниковой:
- Напомним, 7 сентября лидера оппозиции Беларуси Марию Колесникову похитили в центре Минска. Ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
- 8 сентября белорусские пограничники пытались выдворить ее на территорию Украины, однако им это не удалось – Колесникова разорвала свой паспорт, после чего была арестована.
- Режим Лукашенко инкриминирует Колесниковой захват государственной власти. 12 сентября ее перевели из СИЗО в Минске в следственную тюрьму Жодино.
Автор: Алексей Тычина