Тихановская назвала преемника Лукашенко на посту президента Беларуси

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова / Reuters

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о том, кто может возглавить Беларусь после ухода Александра Лукашенко.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Маше Гессен из The New Yorker.

По мнению Тихановской, представитель Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова вполне может стать будущим президентом Беларуси.

"Мария очень сильная. Может она наш будущий президент", - подчеркнула Тихановская.

Тихановская уточнила, что после того, как Колесникову поместили в СИЗО, ей удается поддерживать связь только через адвоката, которая ранее не могла попасть к ней аж на протяжении двадцати дней.

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Арест Марии Колесниковой: