Тихановская предложила сделку силовикам режима Лукашенко

Тихановская призвала силовиков Беларуси присоединиться к народному ультиматуму оппозиции/ Reuters

Сотрудники силовых структур должны прекратить исполнять приказы режима Александра Лукашенко. Им следует сделать публичное заявление и перейти на сторону народа. Силовикам нужно присоединиться к ультиматуму, поскольку действующий правящий режим страны в скором времени прекратит существование.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает пресс-служба политика в Telegram.

По ее словам, силовики должны понимать, что приказы им в скором времени будет отдавать новая власть, поэтому не нужно слушать чиновников режима Лукашенко – их распоряжения вне закона.

Оппозиционный политик считает, что действующая власть фактически прекращает существование. Чтобы остаться на своей работе, силовикам следует перейти на сторону народа.

"Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого", - отметила Тихановская, добавив, что ответственность перед законом будут нести только участники мероприятий по разгону народных митингов.

Также она добавила, что в Беларуси не будет массовых увольнений в рядах силовиков и посоветовала им связаться с оппозицией, после чего сделать заявление в поддержку белорусского народа.

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"Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней", - подчеркнула Тихановская.

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