Тихановская предложила сделку силовикам режима Лукашенко

Тихановская напомнила, что срок требований к Лукашенко истекает уже через 5 дней.
Сотрудники силовых структур должны прекратить исполнять приказы режима Александра Лукашенко. Им следует сделать публичное заявление и перейти на сторону народа. Силовикам нужно присоединиться к ультиматуму, поскольку действующий правящий режим страны в скором времени прекратит существование.
Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает пресс-служба политика в Telegram.
По ее словам, силовики должны понимать, что приказы им в скором времени будет отдавать новая власть, поэтому не нужно слушать чиновников режима Лукашенко – их распоряжения вне закона.
Оппозиционный политик считает, что действующая власть фактически прекращает существование. Чтобы остаться на своей работе, силовикам следует перейти на сторону народа.
"Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого", - отметила Тихановская, добавив, что ответственность перед законом будут нести только участники мероприятий по разгону народных митингов.
Также она добавила, что в Беларуси не будет массовых увольнений в рядах силовиков и посоветовала им связаться с оппозицией, после чего сделать заявление в поддержку белорусского народа.
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"Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней", - подчеркнула Тихановская.
События в Беларуси
- 13 октября Светлана Тихановская объявила ультиматум правящему режиму Александра Лукашенко. Оппозиция требует, чтобы Лукашенко подал в отставку, отпустил политических заключенных и остановить насилие на улицах. В противном случае в стране начнется тотальная забастовка.
- Участник Координационного совета Беларуси Павел Латушко утверждает, что оппозиция готовит акции, которые удивят власти и поставят под вопрос существование белорусского правящего режима.
- По мнению белорусского политического обозревателя Павла Быковского, заявление Тихановской похоже на блеф, поскольку она не может гарантировать выполнение своего обещания. Однако не исключено, что власть отреагирует на такие заявления еще жестче, и, тем самым, спровоцирует более масштабные протесты.