Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

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- Трамп назначил Келлога спецпредставителем в Украине
- Келлог будет непосредственно работать с украинскими властями
Президент США Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога специальным представителем США в Украине. Он будет непосредственно работать с представителями украинской власти. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным представителем в Украине", - написал американский президент.видео дня
По его словам, Келлог "непосредственно" будет работать с президентом Владимиром Зеленским и другими представителями украинской власти. Трамп подчеркнул, что между американским генералом и украинским руководством сложились "очень хорошие отношения".
"Он их хорошо знает, и они имеют очень хорошие отношения. Поздравляем генерала Келлога", - заявил президент США.
Встреча Кэллога с Зеленским - что известно
Как сообщал Главред, Кэллога исключили из переговоров высокого уровня после отказа Кремля. По данным источников NBC News, Владимир Путин считает Келлога "слишком близким к Украине" и "не того калибра". Администрация Трампа подтвердила, что Россия не желает привлекать Келлога к переговорам.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. На встрече обсудили гарантии безопасности, ситуацию на фронте и возвращение украинских пленных.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог охарактеризовал встречу с Зеленским как "широкую и позитивную". В соцсетях он назвал президента Украины "боевым и смелым лидером".
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Кто такой Кит Кэллог?
Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
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