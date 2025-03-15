Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

Президент США заявил, что между Келлогом и украинским руководством сложились "очень хорошие отношения".

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Трамп назначил Кита Келлога на новую должность / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Трамп назначил Келлога спецпредставителем в Украине

Келлог будет непосредственно работать с украинскими властями

Президент США Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога специальным представителем США в Украине. Он будет непосредственно работать с представителями украинской власти. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным представителем в Украине", - написал американский президент. видео дня

По его словам, Келлог "непосредственно" будет работать с президентом Владимиром Зеленским и другими представителями украинской власти. Трамп подчеркнул, что между американским генералом и украинским руководством сложились "очень хорошие отношения".

"Он их хорошо знает, и они имеют очень хорошие отношения. Поздравляем генерала Келлога", - заявил президент США.

Встреча Кэллога с Зеленским - что известно

Как сообщал Главред, Кэллога исключили из переговоров высокого уровня после отказа Кремля. По данным источников NBC News, Владимир Путин считает Келлога "слишком близким к Украине" и "не того калибра". Администрация Трампа подтвердила, что Россия не желает привлекать Келлога к переговорам.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. На встрече обсудили гарантии безопасности, ситуацию на фронте и возвращение украинских пленных.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог охарактеризовал встречу с Зеленским как "широкую и позитивную". В соцсетях он назвал президента Украины "боевым и смелым лидером".

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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