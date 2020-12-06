Трамп назвал американских демократов коммунистами

Дональд Трамп назвал демократов коммунистами / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах президента США и продолжает борьбу. В ходе выступления перед своими сторонниками в штате Джорджия он заявил, что представители демократической партии намерены взять коммунистический курс правления в случае получения большинства в Сенате.

Трамп заявил, что избиратели Джорджии в скором времени определят, "будут ли наши дети жить при социализме и коммунизме, или в свободной стране", сообщает Metro.

"Если вы не проголосуете, социалисты и коммунисты побеждают. Эти люди хотят перейти на коммунистическую форму правления", – сказал Трамп, говоря о демократах.

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