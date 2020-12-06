Трамп назвал американских демократов коммунистами

Представители демократической партии намерены взять коммунистический курс правления, убежден действующий глава Белого дома.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах президента США и продолжает борьбу. В ходе выступления перед своими сторонниками в штате Джорджия он заявил, что представители демократической партии намерены взять коммунистический курс правления в случае получения большинства в Сенате.
Трамп заявил, что избиратели Джорджии в скором времени определят, "будут ли наши дети жить при социализме и коммунизме, или в свободной стране", сообщает Metro.
"Если вы не проголосуете, социалисты и коммунисты побеждают. Эти люди хотят перейти на коммунистическую форму правления", – сказал Трамп, говоря о демократах.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
Автор: Адриана Бубновская