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Трамп назвал американских демократов коммунистами

6 декабря 2020, 12:37
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Представители демократической партии намерены взять коммунистический курс правления, убежден действующий глава Белого дома.

Дональд Трамп
Дональд Трамп назвал демократов коммунистами / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах президента США и продолжает борьбу. В ходе выступления перед своими сторонниками в штате Джорджия он заявил, что представители демократической партии намерены взять коммунистический курс правления в случае получения большинства в Сенате.

Трамп заявил, что избиратели Джорджии в скором времени определят, "будут ли наши дети жить при социализме и коммунизме, или в свободной стране", сообщает Metro.

"Если вы не проголосуете, социалисты и коммунисты побеждают. Эти люди хотят перейти на коммунистическую форму правления", – сказал Трамп, говоря о демократах.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

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