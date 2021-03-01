Трамп рассказал, пойдет ли в президенты США еще раз

Трамп опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию, и раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что он снова может баллотироваться на пост главы Белого дома.
Об этом Трамп сказал во время выступления во Флориде 28 февраля и в очередной раз отметил, что выиграл президентскую гонку в 2020 году, передает Fox News.
Трамп уверен, что сможет одержать победу на выборах "в третий раз".
"Кто знает, возможно, я даже решу победить их в третий раз", - сказал Трамп.
Он также добавил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден уже стал "худшим президентом" в истории США.
Трамп также опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию. По его словам, у него есть Республиканская партия, и республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".
Импичмент Дональду Трампу - о чем ранее писал Главред:
- Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. Он стал первым президентом, которому два раза объявили импичмент.
- В 2019 году Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и вмешательстве в работу Конгресса США, а в 2021-м — в призывах к мятежу.
- 13 февраля 2021 года Сенат США не поддержал объявление импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Против объявления импичмента проголосовали минимум 34 сенатора из 100.
- Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.
- Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте его предшественнику Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупкая", и каждый американец обязан защищать правду.
Протесты в США и импичмент Трампу
Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу.
6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек.
Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом.
Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне.
13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.
В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.
Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.