Трамп рассказал, пойдет ли в президенты США еще раз

Дональд Трамп / Фото Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что он снова может баллотироваться на пост главы Белого дома.

Об этом Трамп сказал во время выступления во Флориде 28 февраля и в очередной раз отметил, что выиграл президентскую гонку в 2020 году, передает Fox News.

Трамп уверен, что сможет одержать победу на выборах "в третий раз".

"Кто знает, возможно, я даже решу победить их в третий раз", - сказал Трамп.

Он также добавил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден уже стал "худшим президентом" в истории США.

Трамп также опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию. По его словам, у него есть Республиканская партия, и республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".

Импичмент Дональду Трампу - о чем ранее писал Главред:

Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. Он стал первым президентом, которому два раза объявили импичмент.

В 2019 году Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и вмешательстве в работу Конгресса США, а в 2021-м — в призывах к мятежу.

13 февраля 2021 года Сенат США не поддержал объявление импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Против объявления импичмента проголосовали минимум 34 сенатора из 100.

Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте его предшественнику Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупкая", и каждый американец обязан защищать правду.