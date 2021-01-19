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Трамп решил открыть границы для иностранцев, у Байдена выступили против

19 января 2021, 06:34
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Избранный президент хочет усилить меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок.

въезд в США
Ограничения на въезд в США действовали с марта 2020 года / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп обнародовал распоряжение об отмене ограничений на поездки в Америку для 26 стран Шенгенской зоны, а также Великобритании и Бразилии. При этом Иран и Китай не попали в перечень стран.

Решение Трампа вступит в силу 26 января, то есть почти через неделю после того, как он покинет должность главы Белого дома. В то же время в администрации избранного президента США Джозефа Байдена, инаугурация которого состоится уже 20 января, высказались против такого решения, сообщает CNN.

"В связи с обострением пандемии и появлением в мире все большего количества заразных вариантов, сейчас не время снимать ограничения на международные поездки", — отметила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

По рекомендации медицинской бригады, администрация не планирует отменять ограничения 26 января, добавила она.

Псаки отметила, что США, наоборот, усилят "меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы еще больше снизить распространение COVID-19".

Напомним:

  • 3 марта 2020 года президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире.
  • 21 апреля президент США Дональд Трамп временно отменил выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в государстве. Американский лидер также запретил выдавать рабочие визы и пускать в течение 90 дней в страну соискателей, которые намеревались их получить. При этом запрет не коснулся мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто "напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок".
  • В конце июня на фоне пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года.
  • В июле США частично сняли ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В страну разрешили въезжать иностранным студентам из Европы.

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