Трамп решил открыть границы для иностранцев, у Байдена выступили против

Избранный президент хочет усилить меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок.
Президент США Дональд Трамп обнародовал распоряжение об отмене ограничений на поездки в Америку для 26 стран Шенгенской зоны, а также Великобритании и Бразилии. При этом Иран и Китай не попали в перечень стран.
Решение Трампа вступит в силу 26 января, то есть почти через неделю после того, как он покинет должность главы Белого дома. В то же время в администрации избранного президента США Джозефа Байдена, инаугурация которого состоится уже 20 января, высказались против такого решения, сообщает CNN.
"В связи с обострением пандемии и появлением в мире все большего количества заразных вариантов, сейчас не время снимать ограничения на международные поездки", — отметила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.
По рекомендации медицинской бригады, администрация не планирует отменять ограничения 26 января, добавила она.
Псаки отметила, что США, наоборот, усилят "меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы еще больше снизить распространение COVID-19".
Напомним:
- 3 марта 2020 года президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире.
- 21 апреля президент США Дональд Трамп временно отменил выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в государстве. Американский лидер также запретил выдавать рабочие визы и пускать в течение 90 дней в страну соискателей, которые намеревались их получить. При этом запрет не коснулся мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто "напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок".
- В конце июня на фоне пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года.
- В июле США частично сняли ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В страну разрешили въезжать иностранным студентам из Европы.