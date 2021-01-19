Трамп решил открыть границы для иностранцев, у Байдена выступили против

Ограничения на въезд в США действовали с марта 2020 года / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп обнародовал распоряжение об отмене ограничений на поездки в Америку для 26 стран Шенгенской зоны, а также Великобритании и Бразилии. При этом Иран и Китай не попали в перечень стран.

Решение Трампа вступит в силу 26 января, то есть почти через неделю после того, как он покинет должность главы Белого дома. В то же время в администрации избранного президента США Джозефа Байдена, инаугурация которого состоится уже 20 января, высказались против такого решения, сообщает CNN.

"В связи с обострением пандемии и появлением в мире все большего количества заразных вариантов, сейчас не время снимать ограничения на международные поездки", — отметила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

По рекомендации медицинской бригады, администрация не планирует отменять ограничения 26 января, добавила она.

Псаки отметила, что США, наоборот, усилят "меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы еще больше снизить распространение COVID-19".

Напомним: