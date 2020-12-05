Трибунал для режима Лукашенко: в ЕС назвали главное условие удара по Минску

В ЕС не исключают международного трибунала для режима Лукашенко / Белта

В Евросоюзе не исключают международного трибунала по ситуации в Беларуси. При таком сценарии понесут ответственность все лица, которые причастны к применению силы против белорусских активистов. Трибуналы создаются в тех случаях, когда у государства нет возможности самостоятельно наказать виновных.

Как заявил специальный представитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle, такие международные механизмы начинают действовать в тех случаях, когда государство по каким-то причинам не может организовать данный процесс самостоятельно.

"Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство или не хочет, или не может привлечь к ответственности виновных", - сказал чиновник.

Также он добавил, что Беларусь должна самостоятельно решить вопрос с наказанием виновных. Главной целью на данный момент является прекращение насилия против активистов и сбора информации о тех лицах, которые такие действия совершали.Читайте такжеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление

"Если же государство этого не делает, то нужно найти альтернативные методы, например, международные механизмы. Но сейчас главная задача - остановить репрессии против мирных протестующих. И необходимо собрать доказательства вины тех, кто пытал людей", - подчеркнул Гилмор.

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