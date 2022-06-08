Турция покупает украденное украинское зерно: Россия выдает его за свое - посол

Турция покупает украденное украинское зерно / pixabay

Россия продает Турции украденное украинское зерно, выдавая за свое. О мошеннической схеме подробнее рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает Укринформ.

По его данным, россияне транспортируют украденное зерно в порты РФ, а потом везут его на продажу уже с поддельными документами. Посол считает, что лишь благодаря этим документам турецкие правоохранители не видят нарушения.

"Агрессоры воруют украинское зерно, завозят автотранспортом в Севастополь, откуда вывозят кораблями в российские порты, после чего оно уже идет по поддельным документам, словно это российское зерно. Если бы оно заходило по документам из Севастополя или Херсона, никто бы его не принимал. Поскольку делают вид, что завозят из Краснодара или Новороссийска, то для турецких органов нарушения нет. Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия РФ прекратить", — заявил Василий Боднар.

Украинская сторона фиксирует и документирует все нарушения и каждую кражу зерна. Киев отправил Анкаре перечень судов, которые используются Россией и третьими лицами для нелегального экспорта украденной пшеницы. Анкара пообещала принять меры.

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Ранее в Турции сообщили о переговорах с Украиной, Россией и ООН, на которых обсуждается безопасный экспорта зерна из украинских портов. Ожидается, что стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание, чтобы обсудить детали "дорожной карты".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может воспользоваться "зеленым коридором" и начать наступление на Одессу.

Позднее в Турции заявили, что хотят, чтобы их "работа" по деблокаде Черного моря была оплачена. В качестве платы они рассматривают возможность покупать украинское зерно со скидкой в 25%.

РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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