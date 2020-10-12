У Пашиняна обвинили Анкару и Баку в срыве миссии России по Нагорному Карабаху

В Армении обвинили Азербайджан и Турцию в срыве мирных договоренностей по Нагорному Карабаху/ Reuters

Советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян обвинил Азербайджан в срыве посреднической миссии РФ по конфликту в Нагорном Карабахе при содействии Турции. Такие действия направлены на повышение роли Анкары в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам бывшего министра обороны Армении, несмотря на тот факт, что 10 октября между Баку и Ереваном были достигнуты договоренности о прекращении огня, в Нагорном Карабахе идет военные действия. Это свидетельствует о подрыве позиций России по нагорно-карабахскому конфликту со стороны Азербайджана, который продиктован Анкарой с целью повышения своего влияния на ситуацию.

"В Арцахе в настоящее время идут ожесточенные бои, несмотря на то, что при посредничестве РФ в Москве было принято соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию РФ с целью повысить роль Турции в урегулировании конфликта", - сказал главный советник главы армянского правительства.Читайте также"Это не война за Карабах": эксперт раскрыл планы России и Турции на Кавказе

Роль России и Турции в конфликте в Нагорном Карабахе