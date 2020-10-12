У Пашиняна обвинили Анкару и Баку в срыве миссии России по Нагорному Карабаху

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе продолжают идти бои между Арменией и Азербайджаном.
Советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян обвинил Азербайджан в срыве посреднической миссии РФ по конфликту в Нагорном Карабахе при содействии Турции. Такие действия направлены на повышение роли Анкары в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам бывшего министра обороны Армении, несмотря на тот факт, что 10 октября между Баку и Ереваном были достигнуты договоренности о прекращении огня, в Нагорном Карабахе идет военные действия. Это свидетельствует о подрыве позиций России по нагорно-карабахскому конфликту со стороны Азербайджана, который продиктован Анкарой с целью повышения своего влияния на ситуацию.
"В Арцахе в настоящее время идут ожесточенные бои, несмотря на то, что при посредничестве РФ в Москве было принято соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию РФ с целью повысить роль Турции в урегулировании конфликта", - сказал главный советник главы армянского правительства.Читайте также"Это не война за Карабах": эксперт раскрыл планы России и Турции на Кавказе
Роль России и Турции в конфликте в Нагорном Карабахе
- Анкара поддержала контрнаступательную военную операцию Азербайджана в зоне нагорно-карабахского конфликта и обвинила Армению в агрессии. Президент Реджеп Эрдоган раскритиковал США, Россию и Францию за неспособность урегулировать военный конфликт в течение 30 лет и заявил, что теперь Азербайджан самостоятельно решает эту проблему.
- Россия совместно с США и Францией призывает Армению и Азербайджан прекратить огонь и решить вооруженный конфликт дипломатическим путем.
- Москва попросила Анкару о помощи в решении армяно-азербайджанского военного противостояния и предупредила Турцию о том, что вмешательство третьей стороны может спровоцировать дестабилизацию на всем Южном Кавказе.
- 10 октября в Москве были проведены переговоры между Баку и Ереваном, по итогам которых стороны договорились о перемирии. Режим прекращения был прерван уже через час после своего вступления в силу – стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
- У Эрдогана не исключили возможности прямого военного участия в нагорно-карабахском конфликте. Однако реализация такого сценария станет лишь крайней мерой.
- Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет оказывать военную помощь Еревану по Нагорному Карабаху по линии ОДКБ, так как российские гарантии не распространяются на данную территорию.