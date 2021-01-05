У Путина высказались о "войне" башен Кремля и рассказали о жестких спорах

Башни Кремля не воюют между собой, утверждает Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что между чиновниками Администрации главы государства нет "войны".

Бывают жесткие споры, но они не являются "войной башен Кремля", рассказал спикер в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, которое опубликовано в YouTube-канале Соловьёв LIVE.

По словам Пескова, чиновники спорят, в частности относительно того, что и как предлагать Путину.

"…Существуют, конечно, споры, жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, …какие элементы нужно предложить президенту озвучить и так далее. Эти споры есть", – поделился собеседник.