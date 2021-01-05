У Путина высказались о "войне" башен Кремля и рассказали о жестких спорах

Песков раскрыл, из-за чего жестко спорят чиновники Администрации президента РФ.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что между чиновниками Администрации главы государства нет "войны".
Бывают жесткие споры, но они не являются "войной башен Кремля", рассказал спикер в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, которое опубликовано в YouTube-канале Соловьёв LIVE.
По словам Пескова, чиновники спорят, в частности относительно того, что и как предлагать Путину.
"…Существуют, конечно, споры, жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, …какие элементы нужно предложить президенту озвучить и так далее. Эти споры есть", – поделился собеседник.
- Ранее в СМИ не раз появлялась информация о "войнах" между башнями Кремля.
- Напомним, в конце декабря 2020 года капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах говорил, что с Владимиром Путиным "явно что-то не в порядке".
- Офицер полагает, что в РФ началась борьба за власть, и из-за этого Украине грозит "удар".
Автор: Екатерина Присяжнюк