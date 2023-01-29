Угроза ядерного удара РФ: эксперт объяснил наглую тактику кремлевского шантажа

Не стоит исключать очередную порцию агрессивных заявлений от руководства России, предупредил Александр Мусиенко.

Александр Мусиенко объяснил тактику ядерного шантажа РФ / Фото ua.depositphotos.com

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал ядерные угрозы, к которым прибегает Кремль на фоне неудач в войне против Украины.

В интервью Главреду он подчеркнул, что не стоит исключать очередную порцию агрессивных заявлений от руководства России о возможном применении ядерного оружия.

"Как только Россия видит, что ее планы срываются, она сразу начинает угрожать применением ядерного оружия", — пояснил эксперт.

Собеседник говорит, что размахивание "ядерной дубинкой" – это уже тенденция в поведении кремлевской верхушки.

"Но на самом деле россияне этим в очередной раз демонстрируют свою неуверенность, потому что угрозы ядерным оружием - это пока единственный механизм давления на Запад", — добавил Мусиенко.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — обратил внимание он.

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