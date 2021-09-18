В Аргентине разговорчивый попугай помог найти убийц своей хозяйки

Разговорчивый попугай помог найти убийц своей владелицы / ua.depositphotos.com

В Аргентине в городе Сан-Исидро попугай помог раскрыть убийство. Как выяснилось, птица стала главным свидетелем по делу об убийстве и изнасиловании своей хозяйки.

Как сообщает The Sun, 46-летняя женщина по имени Элизабет Толедо была жестоко убита и изнасилована в помещении, которое она арендовала вместе с двумя знакомыми. Мужчины стали главными подозреваемыми в этом деле.

Когда на месте происшествия после обнаружения тела женщины работали правоохранители, они обратили внимание на ее попугая. Птица постоянно выкрикивала одну и ту же фразу: "Пожалуйста, отпустите меня".

Кроме этого, когда зашел один из соседей убитой Элизабет, птица стала нервно вести себя и говорить: "Зачем ты меня бьешь?"

Полицейские пришли к выводу, что попугай видел преступление воочию и сумел рассказать подробности преступления, свидетелем которого стал.

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Также правоохранители сделали тест ДНК, который подтвердил, что убийцами женщины являются ее соседи по квартире.

Мужчинам грозит пожизненное заключение.

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