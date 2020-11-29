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В Аргентине заговорили об убийстве Марадоны

29 ноября 2020, 16:35

Правоохранители проведут обыск в семье личного врача легендарного футболиста.

Диего Марадона умер
Диего Марадона умер / Фото Reuters

В Аргентине суд принял решение о необходимости проведения обыска в доме Леопольдо Луке, личного врача знаменитого футболиста Диего Марадоны, который накануне умер в 60-летнем возрасте.

Как информирует телеканал TN, прокуроры хотят выяснить, был ли спортсмен лишен должной помощи и было ли тем самым совершено убийство.

В ходе обыска силовики изымают личные документы медика, связанные с профессиональной деятельностью, а также все, что касается смерти Марадоны.

Отметим, незадолго до смерти Марадона попал в больницу, у него в головном мозге выявили гематому. Врачи сделали ему операцию, однако футболист скончался через две недели.

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